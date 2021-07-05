В Кремле прокомментировали закон о приостановке поставок шампанского в РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поправки к закону о регулировании алкогольной продукции. По словам представителя Кремля, закон должен выполняться.

— Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Но тем не менее эта отрасль хорошо развивается. И конечно, она должна и будет всячески поддерживаться, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что компания Moet Hennessy будет, согласно новому закону, маркировать собственную продукцию, поставляемую в Россию, как «игристое вино».

До этого компания заявила о решении приостановить поставки в Россию в связи с изменением законодательства.

Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки к 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Закон вносит дополнительные требования к спиртным напиткам. Он разрешает использовать наименование «шампанское» только для российской продукции. Вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино».

Всего в Россию ввозится около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13 процентов — шампанское из Франции. Доля Moet Hennessy в общих зарубежных поставках составляет меньше двух процентов.