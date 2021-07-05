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Три новостройки переданы под заселение на востоке Москвы по программе реновации

Полина Долганова

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Три новостройки переданы под заселение на востоке Москвы по программе реновации
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Плеханова, 18 Карта всех событий

Три новостройки по программе реновации были переданы под заселение в ВАО Москвы. Два здания располагаются в районе Перово и еще одно — в Восточном Измайлово. Об этом в понедельник, 5 июля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Так, в новостройку по адресу улица Плеханова, дом 18 начинают переселяться жильцы домов №9, корпус 1 и №9, корпус 2 на улице Плющева.

В еще один дом №30 на 2-ой Владимирской улице переедут бывшие жильцы дома 28, корпус 1 и дома 30, корпус 1 на той же улице.

В восточном Измайлово жители из дома по адресу Измайловский бульвар, дом 71/25, корус 3 и 1 переедут в «стартовое» здание 27/1 на 15-й Парковой улице.

Всего в ВАО в программу реновации включено 1062 дома. Общая площадь переданных по программе квартир составляет более 3,4 миллиона квадратных метров.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что первые проекты кварталов по программе реновации будут реализованы в столице в течение двух-трех лет.

Программа позволит улучшить городской ландшафт и создать комфортные общественные пространства.

Концепции победителей международного конкурса на разработку архитектурных решений домов по реновации позволят сформировать индивидуальный архитектурный стиль кварталов.

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