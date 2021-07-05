Уроженку Липецкой области задержали в Подмосковье со свертком наркотиков

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Россия, Московская область, Кашира, микрорайон Кашира-1, Стрелецкая улица Карта всех событий

Жительницу Липецкой области задержали за попытку сбыта наркотиков на территории Подмосковья. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Автоинспекторы остановили 27-летнюю автолюбительницу на трассе М-4 «Дон» в городском округе Кашира, чтобы проверить документы. Однако беседуя со стражами порядка, девушка заметно нервничала. Тогда полицейские осмотрели ее машину и нашли в салоне пакет с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что это — свыше двух килограммов метилэфедрона.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ее заключили под стражу, уточнила Татьяна Петрова.

Ранее «ВМ» сообщала, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в попытке сбыта наркотического вещества