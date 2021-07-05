Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для новой вакцины центра «Вектор»

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак AURORA-CoV в качестве названия вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

— Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» — вакцины «ЭпиВакКорона-Н», которая в настоящее время проходит клинические исследования, — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что с начала 2020 года в ведомство подали уже более 30 заявок на регистрацию новых препаратов от COVID-19. По 16 из них были выданы патенты, передает РИА Новости.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. В августе прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».