Мужчина с крупной партией наркотиков попытался скрыться от полиции на юго-востоке Москвы
Столичные полицейские задержали подозреваемого при попытке сбыта героина в юго-восточной части города. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Стражи порядка заметили подозрительного мужчину в Ферганском проезде. При виде полицейских он выбросил полиэтиленовый пакет черного цвета. Экспертиза показала, что в нем находились 73 свертка с героином. Общая масса запрещенного вещества — свыше 175 граммов. Наркотик предназначался для сбыта с помощью тайников-закладок.
Наркотик принадлежал 26-летнему приезжему из ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
Ранее «ВМ» сообщала, что жительницу Липецкой области задержали за попытку сбыта наркотиков на территории Подмосковья.