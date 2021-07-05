Мужчина с крупной партией наркотиков попытался скрыться от полиции на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого при попытке сбыта героина в юго-восточной части города. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Стражи порядка заметили подозрительного мужчину в Ферганском проезде. При виде полицейских он выбросил полиэтиленовый пакет черного цвета. Экспертиза показала, что в нем находились 73 свертка с героином. Общая масса запрещенного вещества — свыше 175 граммов. Наркотик предназначался для сбыта с помощью тайников-закладок.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Наркотик принадлежал 26-летнему приезжему из ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что жительницу Липецкой области задержали за попытку сбыта наркотиков на территории Подмосковья.