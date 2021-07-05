Поэтесса Лариса Рубальская поддержала инициативу Нифантьева помочь детям победить зависимость от соцсетей​

Фото: Галина Бродская

Поэтесса, переводчик и автор текстов песен Лариса Рубальская высказалась в поддержку инициатив Евгения Нифантьева в рамках проекта «Вернем детей из соцсетей».

Недавно общественник провел мероприятие для многодетных семей, на котором общался с родителями на тему зависимости подрастающего поколения от гаджетов. Он уверен, что решить эту проблему можно, уделяя детям больше времени, внимания, душевного тепла и предлагая интересные семейные активности. Эта идея оказалась очень близка поэтессе Ларисе Рубальской, которая в своем творчестве поднимает тему отношений родителей и детей.

— Евгений Нифантьев предлагает максимально привлекать детей к совместному досугу: заниматься спортом, творчеством, играть, что-то мастерить вместе… Одним словом, проводить больше свободного времени всей семьей. Мне эти слова запомнились, поскольку созвучны моему представлению о том, как исправлять ситуацию, возвращая молодежь в реальную жизнь, формируя из них ответственных граждан. Я поддерживаю Евгения, ведь забота о детях — наша важнейшая обязанность, — отметила Лариса Рубальская.

По ее словам, очень важно, чтобы родители приучали детей к чтению, помогали им гармонично развиваться как личностям.

— Какие авторы стоят у нас на полке, кто наши наставники, каким увлечениям мы отдаем предпочтение — все это говорит о нас куда больше, чем количество постов в соцсетях и лайков под ними. Я тоже стараюсь прививать детям любовь к поэзии. Уверена, что вместе мы сможем повлиять на то, чтобы современные ребята не были так зависимы от гаджетов и соцсетей, — добавила поэтесса.