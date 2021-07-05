Министерство спорта проанализирует работу Станислава Черчесова в ближайшие дни

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Решение о пребывании Станислава Черчесова на посту тренера сборной России по футболу будет принято в ходе заседания экспертного совета. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

При этом он отказался отвечать на вопрос об отставке Черчесова. По его словам, детальный анализ выступления сборной на Евро-2020 будет проведен на специальном заседании.

— Мы, как и договорились с Российским футбольным союзом, в самое ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата, в том числе работу тренерского штаба, — цитирует Матыцина РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали искать замену главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову. Пока ему не предложили покинуть свой пост. Уточнялось, что в списке вероятных кандидатов находятся два отечественных тренера и пять иностранцев.

В пятницу, 2 июля, Черчесов провел пресс-конференцию, где сообщил, что остается главным тренером сборной России. Под его руководством российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты разгромно проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете.

Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира.