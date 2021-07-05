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«На 10 лет дольше»: терапевт рассказал, какое артериальное давление продлевает жизнь

Иван Юминов

Общество
«На 10 лет дольше»: терапевт рассказал, какое артериальное давление продлевает жизнь
Сдача крови активистами «Молодежки ОНФ» в Центре крови ФБМА России / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гипотоники имеют шансы на более продолжительную жизнь, чем люди с другим уровнем артериального давления, пониженное давление грозит лишь усталостью. Об этом заявил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

— Для многих людей, особенно молодых девушек и худых ребят, низкое давление является привычным. Если самочувствие при низком давлении хорошее — это твоя особенность, — объяснил специалист.

Организм стоит проверить, если гипотония приносит ощутимый дискомфорт. Для этого необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови.

Низкое давление, в отличие от повышенного, не представляет серьезной опасности для здоровья, добавил терапевт. Именно гипотоники, по словам Абакумова, в среднем живут на десять лет дольше, чем люди с уровнем артериального давления 120/80.

Низкое давление не грозит людям ничем, кроме снижения качества жизни, а высокое — увеличивает склонность к инфарктам, отметил врач на странице в Instagram.

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