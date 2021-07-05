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«Плюю в ваши рожи»: Губерниев ответил Украине на внесение в черный список

Иван Юминов

Общество
«Плюю в ваши рожи»: Губерниев ответил Украине на внесение в черный список
Фото: Youtube / Василий Конов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Министерство культуры Украины «идиотами, создающими угрозу для своего народа». Соответствующее заявление он сделал в ответ на внесение в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

— Весь мир знает, как я поддерживаю украинских спортсменов! В каждом своем репортаже! Минкульт Украины, это вы, идиоты, создаете угрозу для своего народа! — рассказал он.

Комментатор предположил, что его включили в список за поддержку украинского спорта, в том числе биатлона, лыж и синхронного плавания, на протяжении последних десятилетий.

— Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины! — заявил он в своем Telegram-канале.

Украинцы, влюбленные в его репортажи, сделают все, чтобы «тупорылое и идиотское» решение было отменено, добавил Губерниев на странице в Instagram.

Ранее комментатор довел певицу Ольгу Бузову до слез в эфире «Матч ТВ», спросив ее об употреблении коньяка по утрам. Он пояснил, что этот вопрос взят из книги про Карлсона, после чего спортивный комментатор извинился перед ней.

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