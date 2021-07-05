Полицейские задержали мошенников, похищавших деньги у сетевых покупателей

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Оперативники в Москве, Подмосковье, Саратовской и Волгоградской областях задержали участников организованной группы, которая похищала деньги у граждан в интернете. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники публиковали в Сети объявления о продаже недвижимости, премиальных машин и медицинских масок. Тех, кого предложение заинтересовало, «продавцы» просили подтвердить платежеспособность. Они предлагали перечислить деньги кому-либо из своих знакомых или родственников, а затем предоставить квитанцию о финансовой операции.

— Узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства, — пояснила Ирина Волк.

По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по статье «Мошенничество». Квартиры подозреваемых обыскали и нашли в них поддельные паспорта, штампы, банковские карты. Девять человек задержали. Еще четверых фигурантов заключили под стражу. Остальных отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что перевозившего поддельный сертификат о вакцинации курьера задержали в Москве.