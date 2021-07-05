«Практически приговор»: врач объяснил, можно ли было спасти Владимира Меньшова

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Актер и режиссер Владимир Меньшов умер от коронавируса в понедельник, 5 июля. О том, можно ли было спасти его, рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

— Третья стадия дыхательной недостаточности, с которой режиссера доставили в больницу, означает, что больной задыхается в состоянии покоя. Это уже критичная одышка, когда пациент не в состоянии компенсировать затраты кислорода, — объяснил специалист.

ИВЛ взял на себя функцию легких, так как они не работали, добавил врач. Смерть произошла от остановки сердца, которое билось даже на ИВЛ, но затем не выдержало, уточнил Пурясев.

При гибели центров управления дыханием и сердечной деятельности пациента уже нельзя спасти, так как сердце перестает работать, отметил пульмонолог. Пока стенка легких пропускает кислород в кровь и выводит углекислоту из нее, врачи могут увеличивать концентрацию кислорода, а также давление. Но если она закрылась, то газ не сможет туда попасть, так как альвеолы обуглились от инфекции, пояснил Пурясев.

Люди старше 65 лет, по его словам, получают «практически приговор» при COVID-19, именно поэтому им важно сделать прививку от вируса. Она, возможно, не на 100 процентов спасет от заражения, но и не позволит попасть в реанимацию и на ИВЛ, приводит слова врача «КП».

В этом году Меньшову исполнилось бы 82 года. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной артиста. В ближайшее время глава государства направит телеграмму его близким. Свои соболезнования также выразил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже известно, что Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с актером запланировано на 8 июля в Доме кино.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он удостоился звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стал лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».