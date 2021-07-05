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Участницу «Дома-2» жестоко избили прямо на съемочной площадке

Илья Ашуров

Общество
Участницу «Дома-2» жестоко избили прямо на съемочной площадке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участницу телепроекта «Дом-2» 18-летнюю Екатерину Горину избили во время съемок. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, у нее произошел конфликт с коллегой по проекту 20-летней Полиной Калининой. В какой-то момент ссора переросла в драку. Полина ударила свою оппонентку по голове, после чего потерпевшую увезли в больницу.

— Вчера произошла драка, — написала девушка.

В медучреждении Гориной сделали компьютерную томографию, по результатам которой у нее диагностировали сотрясение мозга.

Причина произошедшего между девушками конфликта неизвестна. Однако Горина славится своим взрывным нравом, передает 5-tv.ru.

Ранее бессменная телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина окончательно расставила точки над i, сообщив, что официально разводится со своим супругом Курбаном Омаровым. Слухи о том, что в семье телеведущей Бородиной не все так гладко, ходили уже несколько месяцев. История с бизнесменом длилась шесть лет. Они познакомились, когда Ксения расходилась с Михаилом Терехиным.

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