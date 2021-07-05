Эксперты определили перспективы инфраструктурного строительства в России на МУФ

Фото: Пресс-служба МУФ

Участники сессии экспертного центра группы компаний «Моспроект-3» обсудили на Московском урбанистическом форуме (МУФ) технологические особенности реализации актуальных инфраструктурных проектов в России. Диалог был направлен на поиск инженерных решений для выполнения поручений президента страны Владимира Путина.

— Предоставляя широкие возможности для евразийской интеграции, мегапроект обеспечит экономический рост для ключевых точек развития внутри страны. Он позволит привлечь 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока с момента ввода в эксплуатацию и вдвое сократит время в пути на маршрутах между крупными центрами России, — рассказал заместитель министра транспорта России Василий Десятков о транспортном коридоре Европа — Западный Китай.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил концепцию сети метротрамвая, а заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов — новую стратегию трансформации транспортной системы на базе метро. Отдельно был отмечен профессионализм специалистов «Моспроекта-3», реализовавших технологический консалтинг проектов.

— Беспрецедентные градостроительные проекты, реализуемые в последнее десятилетие в Москве, позволили нам стремительно развить компетенции в инфраструктурном строительстве. Сегодня мы опираемся на знания советской инженерной школы — одной из самых лучших в мире, адаптируем этот опыт под современные реалии, разрабатываем совершенно новые технологии, которые не только эксклюзивны для отечественной индустрии, но и часто не имеют аналогов в мире, — рассказала гендиректор группы Анна Меркулова.

Специалисты «Моспроекта-3» спроектировали более десяти тысяч объектов, в том числе более 800 километров дорог, 83 километра метро, а также 30 ТПУ. Они участвуют в расширении сети метрополитена, создании системы хордовых магистралей в столице, а также строительстве транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Об уровне проникновения BIM-технологий в российскую строительную индустрию, а также о пристальном внимании, которое уделяют государственные институты процессам цифровизации в стране, также положительно высказались иностранные эксперты Федерико Бонтемпи и Алан Томас.