Более 700 тысяч человек посетило парки Подмосковья за неделю

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Парки Московской области за прошлую неделю посетили 730 тысяч человек, они особенно популярны в жаркие дни. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства благоустройства в понедельник, 5 июля.

— В жаркие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, очень востребованы. Только за прошлую неделю наши парки посетили 730 тысяч человек, — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Жителям бесплатно раздают зонтики и воду, а также организовывают для них теневые зоны, добавил он. В парках Московской области проходят мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие», кроссфит, йога, утренние зарядки и прочие, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи людей вакцинировались от коронавируса в парках и музеях Московской области за сутки. Прививочные пункты открылись в Балашихе, Ногинске, Клину, Химках, Одинцове, Чехове, Ленинском округе и Коломне. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС.

Кроме того, десять городов в Московской области могут претендовать на включение в Большое Золотое кольцо России. Среди них — Серпухов, Коломна, Зарайск и Егорьевск.