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Более тысячи человек привились от COVID-19 в парках Подмосковья за сутки

Иван Юминов

Общество
Более тысячи человек привились от COVID-19 в парках Подмосковья за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 1,3 тысячи людей вакцинировались от коронавируса в парках и музеях Московской области за сутки. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения в понедельник, 5 июля.

— Мы развернули пункты в самых проходимых парках Подмосковья, где сделать прививку COVID-19 можно было без предварительной записи. Такой возможностью воспользовались более 1,3 тысячи человек, — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Всего в Московской области прививку сделали 1,8 миллиона людей, отмечает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что прививочные пункты открылись в Балашихе, Ногинске, Клину, Химках, Одинцове, Чехове, Ленинском округе и Коломне. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС.

Число вызовов бригад скорой помощи в Московской области выросло до 14 тысяч в сутки, мобилизованы 7,5 тысячи врачей.

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