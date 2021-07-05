«Мочалки и туалетную бумагу»: Фомин заявил, что Бузова ворует вещи из отелей

Участник группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал необычный факт об исполнительнице Ольге Бузовой. Оказывается, она забирает из отелей даже мочалки и туалетную бумагу.

— Все тащу. У меня мания! Мы недавно это обсуждали с Бузовой, — поделился музыкант.

По его словам, они недавно были на гастролях, и она брала из отелей тапочки, шампуни, мочалки и туалетную бумагу. А бывший член группы Тимофей Пронькин добавил, что и сам Фомин занимается подобным.

Фомин брал из самолетов масло, джем, хлеб и даже шоколад, рассказал Пронькин в эфире телеканала НТВ.

Ранее Фомин перечислил причины, по которым уходил из коллектива. Он признался, что ему «не хватало творческого воздуха, пространства». У них были идейные недоразумения, а Фомин хотел новых песен. Исполнителю казалось, что он засиделся, но у них была полная свобода действий. Hi-Fi выступали без контракта и получали процент от гонорара, однако в группе ему «не хватало поощрения».

До этого о дебюте Бузовой в спектакле МХАТ им. Горького высказался режиссер Никита Михалков. По его словам, решение дать роль Бузовой выглядит крайне странно. Ей, по словам режиссера, стоило сперва попробовать себя в роли билетерши или нянечки.