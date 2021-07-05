Эпидемиолог заявила, что антипрививочники провоцируют новые штаммы COVID

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Люди, игнорирующие вакцинацию от COVID-19, помогают вирусу эволюционировать. Об этом в понедельник, 5 июля, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина.

По словам специалиста, антипрививочники фактически становятся инкубаторами для новых штаммов инфекции.

— Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания, — подчеркнула Ольга Ненастина.

Эпидемиолог уточнила, что вирусы мутируют именно в организме человека. Причем повлиять на этот процесс можно лишь с помощью вакцинации. Массовый иммунитет не позволит патогену инфекции эволюционировать.

Ольга Ненастина напомнила, что мутации вируса часто на порядок опаснее, чем первые штаммы. Медик отметила, что люди без иммунитета к инфекции провоцируют распространение его неизученных версий, пишет РИА Новости.

Ранее более тысячи человек привились от коронавируса в парках Подмосковья за сутки.