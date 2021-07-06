Ученые спрогнозировали появление 22 новых мутаций SARS-Cov-2

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Ученым из США впервые удалось создать прогностическую модель, которая позволяет предсказывать мутации SARS-Cov-2.

С помощью математических расчетов специалисты могут заранее предугадать важные изменения, которые произойдут с COVID-19 в будущем.

Так, согласно исследованиям, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-Cov-2. Уточняется, что ученые учитывают только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру.

— Мы с высокой точностью определили мутации, которые распространятся в ближайшие четыре месяца и будут действовать в различных фазах пандемии, — написали исследователи в статье в издании Medrxiv.

Специалистам ранее удалось предсказать появление мутаций, которые привели к появлению индийского штамма «дельта».

Возможность предугадывать появление новых мутаций COVID-19 позволит заранее разрабатывать вакцины для будущих штаммов, улучшать методы их диагностики и терапии с использованием антител и лучше прогнозировать развитие пандемии, уверены ученые.

Ранее главный инфекционист США предупредил об опасности индийского штамма COVID-19. Он может вызывать более тяжелое течение заболевания, чем другие мутации COVID-19.