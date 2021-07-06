Риелтор рассказала, как быстрее сдать жилье

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Арендное жилье не должно простаивать, так как это потерянные деньги. Чтобы ускорить его сдачу, важно соблюдать несколько простых правил — прежде всего, верно оценить объект. Об этом рассказала заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

— Например, усредненная арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве сегодня составляет 36,9 тысяч рублей в месяц, но ориентироваться на общий показатель при оценке конкретного объекта опрометчиво. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в порядке цен, но для грамотной оценки необходимо учесть детали, которых много, — пояснила она.

Например, удаленность от станций метро или МЦК может уменьшить стоимость аренды на 10-15 процентов, отсутствие косметического ремонта — на 5-10 процентов, отсутствие в подъезде домофона, консьержа, видеонаблюдения, недостаток освещения улиц — иными словами, мер безопасности проживания — снизят цену найма на 4-5 процента.

Также, по словам риелтора, важна готовность арендодателя предоставить скидку, которая может достигать пяти-десяти процентов от первоначальной суммы. Кроме того, многое зависит и от правильной предарендной подготовки, но делать дорогой ремонт не всегда выгодно.

Специалист отметила, что серьезные вложения оправданы в ремонт квартиры в престижном месте, а старое жилье на окраине города имеет смысл сдать дешевле, без лишних вложений, передает агентство «Прайм».

Еще необходимо сделать рекламу эффективной — составить лаконичное объявление с перечислением качественных характеристик объекта, не исказив и не приукрасив информацию.

Также нужно грамотно оформить сделку. Очень важно в договоре учесть все нюансы аренды, так как каждая мелочь может оказаться важной.

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