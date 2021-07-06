«Роскошная»: Анна Банщикова показала фото в купальнике на Карибах
Актриса Анна Банщикова на своей странице в соцсети Instagram показала роскошный отдых на одном из райских островов в Карибском море — Сен-Мартене. Она опубликовала фрагменты отпуска — белые песчаные пляжи, бирюзовое море, вкусные коктейли и себя в бикини.
— Третий день на острове. Рай все-таки существует, — написала артистка.
Банщикова позировала на фото в золотистом бикини, подчеркнувшем свои формы.
Многие фанаты 46-летней звезды отметили, что она прекрасно выглядит и написали комплименты.
«Великолепно!»; «Анна, ты самая изысканная, роскошная и сексуальная девушка»; «Прекрасная!» — высказались фолловеры.
Но нашлись и те, кто посчитал снимок актрисы в купальнике неуместным.
«Первое фото надо убрать»; «И к чему это?»; «Хорошая актриса, симпатичная, но надо ли теперь, когда такое в мире творится, показывать себя на Сен-Мартен? Что это? Не хочется думать, что недостаток ума, извините», — возмутились поклонники.
Ранее Ани Лорак опубликовала откровенное видео в бикини. Она на своей странице в соцсети Instagram поделилась кадрами, сделанными на пляже на Мальдивах.