Диетолог Разумовская рассказала, как похудеть без диет и спорта

Фото: pixabay.com

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как избавиться от лишних килограммов, если человек не может придерживаться строгой диеты и занятия физкультурой ему не подходят.

— Чтобы похудеть, нужно высыпаться. Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота, — сообщила она.

Врач также добавила, что необходимо включить в рацион клетчатку. Пищевые волокна нормализуют уровень холестерина и сахара, они положительно влияют на кишечник и избавляют от ощущения голода. В день следует употреблять 20-40 граммов клетчатки — это каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи.

Также важно, чтобы в рационе было достаточно белка — от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса. Это могут быть молочные продукты, мясо, рыба и другие морепродукты, яйца, орехи, бобовые и соя.

Диетолог отметила, что переваривание белка — долгий процесс, поэтому человек будет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, на усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на жиры или углеводы, передает РИА Новости.

Ранее индийский диетолог назвала три правила легкого похудения. Секрет результативного сброса веса заключается в правильных пропорциях питания и манере приема пищи.