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Путин примет участие в праздновании 300-летия образования Кузбасса

Юлия Курганова

Политика
Путин примет участие в праздновании 300-летия образования Кузбасса
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 июля, посетит Кемерово, он примет участие в памятных мероприятиях, которые приурочены к 300-летию образования Кузбасса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Он возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса».

Также Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Отмечается, что все мероприятия пройдут с учетом санитарных требований по коронавирусу.

Ранее праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге. Бывших школьников поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он пожелал им удачи.

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