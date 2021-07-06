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Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного СМС-сообщением

Анастасия Колоскова

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Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного СМС-сообщением
Фото: mos.ru

Жителям столицы начали направлять QR-коды вакцинированного от коронавируса на телефоны посредством СМС, для чего при вакцинации им нужно оставить свой телефонный номер и номер СНИЛС. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

QR-код будет отправляться после введения второго компонента двухкомпонентной вакцины или после вакцинации однокомпонентными вакцинами, к которым относится, например, «Спутник Лайт». В оперштабе отметили, что номер СНИЛС требуется, чтобы исключить ошибки при получении QR-кода на федеральных порталах.

Кроме того, стартовала рассылка СМС-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код, сообщает РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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