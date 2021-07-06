Новый Ледовый дворец в Солнцеве внесен на кадастровую карту Москвы

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Авиаторов, 7 Карта всех событий

Управление Росреестра по столице присвоило Ледовому дворцу, расположенному в районе Солнцево, кадастровый номер.

Здание находится по адресу улица Авиаторов, дом 7а.

Двухэтажный Ледовый дворец выполняет функцию тренировочной арены со спортивно-рекреационными объектами. Общая площадь здания составляет шесть тысяч квадратных метров. Размер арены при этом — 56 на 26 метров.

В здании также оборудованы медпункты, раздевалки, технические помещения и тренировочная площадка 30 на 15 метров.

На втором этаже арены все желающие могут попить кофе и посетить выставочные залы.

В будущем на территории дворца может появиться хоккейная школа и секция фигурного катания.

— Ледовый дворец в Солнцеве стал четвертым спортивным объектом, поставленным на учет столичным Росреестром с начала года, — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

К настоящему моменту в Москве уже оборудованы свыше 19 тысяч спортивных зон. В будущем объекты спортивной инфраструктуры планируется только наращивать.

Ранее сообщалось, что в столице утвердили концепцию первого в мире крытого центра для серфинга.