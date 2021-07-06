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Музей имени Бахрушина пригласил москвичей отметить День семьи

Ольга Маркова

Развлечения
Музей имени Бахрушина пригласил москвичей отметить День семьи
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина 8 июля приглашает посетителей на экскурсию «Истории любви на сцене и в жизни». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Гости музея смогут познакомиться с уникальными экспонатами и узнать различные истории любви — героической, печальной, романтической, забавной. А в завершение — историю счастливой семейной любви основателя театрального музея А. А. Бахрушина и его жены В. В. Бахрушиной.

Также в программе экскурсии запланирован мастер-класс.

Праздник, приуроченный к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, впервые отметили в России в 2008 году. Его символом стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и открытки с изображением этих цветов.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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