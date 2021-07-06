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За сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса

Полина Долганова

Общество
За сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России выявили 23 378 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом во вторник, 6 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа специалисты зафиксировали 737 летальных исходов. Полностью вылечились 18 411 пациентов.

Москва все еще лидирует по количеству заболевших. За сутки там заболели 5498 человек. На втором месте — Московская область — 2536 пациентов.

За сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Всего на территории России за все время пандемии было выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. Скончались от коронавируса и его последствий 139 316 человек, вылечились 5 101 852 пациента.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.

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