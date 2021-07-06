За сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса
В России выявили 23 378 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом во вторник, 6 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.
За последние 24 часа специалисты зафиксировали 737 летальных исходов. Полностью вылечились 18 411 пациентов.
Москва все еще лидирует по количеству заболевших. За сутки там заболели 5498 человек. На втором месте — Московская область — 2536 пациентов.
Всего на территории России за все время пандемии было выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. Скончались от коронавируса и его последствий 139 316 человек, вылечились 5 101 852 пациента.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.