Музыка современных композиторов прозвучит в оранжерее ВДНХ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны 10 и 11 июля приглашает посетителей на концерты коллективов Simple Music Ensemble и NEOrchestra, которые пройдут в оранжерее павильона Азербайджанской Республики. Слушателям представят произведения современных композиторов Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Дзё Хисаиси.

В субботу, 10 июля, можно будет познакомиться с творчеством немецкого композитора Ханса Циммера в исполнении студии камерной музыки Simple Music Ensemble. Слушателям представят мелодии из фильмов «Человек дождя», «Гладиатор», «Начало», «Темный рыцарь».

На следующий день, 11 июля, состоится концерт «Неоклассика: пульс времени». Коллектив NEOrchestra исполнит произведения современных композиторов Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Чилли Гонзалеса, Олафура Арнальдса, Дзё Хисаиси.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.