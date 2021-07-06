Андрей Бочкарев сообщил о вводе десяти новостроек по реновации в Москве с начала июля

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Объем введенного в эксплуатацию жилья в столице по программе реновации превысил 1,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день в городе по программе реновации построено и введено 128 домов общей площадью 1,7 миллиона «квадратов».

— При этом с начала месяца сдано уже десять новостроек, — отметил заммэра.

Он добавил, что уже 107 зданий передано под заселение. Более 43 тысяч жителей из 290 домов начали переселяться в «стартовые» площадки. Из них 33,8 тысячи горожан уже получили ключи от новой жилплощади.

В настоящее время еще 166 зданий мощностью 2,6 миллиона квадратных метров находятся на этапе строительства. Специалисты разрабатывают проекты еще для 135 новостроек на 2,7 миллиона квадратных метров. В рамках программы также были демонтированы 56 старых зданий.

Ранее Бочкарев сообщил, что первые кварталы по программе реновации в Москве будут завершены в ближайшие три года.