Депздрав сообщил о постоянном отслеживании количества вакцины от COVID-19 в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Количество вакцин от коронавирусной инфекции и их наличие в Москве постоянно отслеживается. Об этом во вторник, 6 июля, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

— Наличие достаточного количества вакцины в городе постоянно отслеживается, оперативно и регулярно решается вопрос дополнительных поставок от Минздрава, — говорится в заявлении.

В департаменте также отметили, что каждый желающий может привиться в любой удобный для себя день.

Из 119 поликлиник в 115 можно оформить запись на процедуру вакцинации в ближайшие три дня. Еще в четырех медицинских учреждениях запись доступна на четыре ближайших и последующие дни, сообщается на сайте Депздрава.

Ранее сообщалось, что возможность повторной вакцинации от коронавируса открылась в крупнейшем пункте вакцинации в Гостином Дворе во вторник, 6 июля. Для бесплатной ревакцинации горожанам потребуется паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проводилась не в столичных поликлиниках или выездных пунктах Депздрава Москвы, потребуется предоставить сертификат о прививке.

Напомним, с 1 июля процедуру можно было пройти в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля — еще в 12 поликлиниках города. Полный список точек доступен на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале ревакцинации от COVID-19 в столице. Повторно привиться можно любой вакциной, зарегистрированной в стране.