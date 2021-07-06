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Выставка «Мастерская. 20’21. Адаптация» открылась в Музее современного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Мастерская. 20’21. Адаптация» открылась в Музее современного искусства
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства и Школа современного искусства «Свободные мастерские» приглашают посетителей увидеть выставку молодых художников «Мастерская. 20’21. Адаптация».

Важнейший механизм выживания для многих форм жизни — это способность изменяться соответственно обстоятельствам. Каждый этап взросления требует личностных изменений, позволяющих вступать в различные социальные группы, оставаться в них и взаимодействовать с ними.

Фактически вся жизнь является чередой вырабатывания тех или иных адаптивных навыков. Новая выставка в Музее современного искусства и посвящена исследованию процесса психологической и социальной адаптации.

Выставка открыта с 6 июля по 15 августа, сообщается на сайте музея.

Ранее в музее современного искусства открылась выставка «Летняя коллекция», посвященная новым экспонатам. Здесь посетители увидят работы четырнадцати российских художников разных поколений. Прежде всего это масштабные инсталляции, такие как «Живой уголок» Владислава Ефимова, «Канат» Таус Махачевой или «Рингтон» Анны Ротаенко, и авторские серии, среди которых «Механическое рисование» Игоря Шелковского и Dance Сергея Сапожникова.

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