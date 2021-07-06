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Движение ограничат на улице Яблочкова в Москве из-за инженерных работ

Полина Долганова

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Движение ограничат на улице Яблочкова в Москве из-за инженерных работ
Фото: vk / Сергей Собянин

Движение транспорта на улице Яблочкова будет ограничено в Москве с 11 июля по 29 августа. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение ограничат на улице Яблочкова в Москве из-за инженерных работФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения вызваны проведением инженерных работ.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на трех участках в Большом Волоколамском проезде с 5 июля по 30 декабря 2021 года из-за проведения инженерных работ.

Так, движение на участке Большого Волоколамского проезда от дома № 23а, строение 9, до дома № 10 будет ограничено с 5 по 21 июля — с 1:30 до 5:30 по одной полосе. На участке Большого Волоколамского проезда в районе дома № 23а, строение 9, движение ограничат с 21 июля по 2 октября круглосуточно.

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