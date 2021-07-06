Появилось видео с места пожара, где загорелась крыша административного здания

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 5с1 Карта всех событий

В Сети появились кадры с места пожара на Волоколамском шоссе. На них видны клубы густого серого дыма, возвышающиеся над горящим зданием на несколько десятков метров.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о пожаре в административном здании на севере столицы.

По сообщению столичного ГУ МЧС, возгорание произошло на кровле дома № 5 на Волоколамском шоссе. В настоящее время экстренные службы занимаются его ликвидацией. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Видео: Telegram / Москва 24

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что площадь пожара оценивается в 50 квадратных метров.