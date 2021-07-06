Рябков высказался о возможности удара по нарушителям границ в Черном море

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва может нанести удар по нарушителям границ в Черном море, однако не собирается этого делать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 6 июля.

Представитель ведомства уточнил, что такой сигнал от президента РФ Владимира Путина должен быть услышан в Лондоне. Британской стороне необходимо понять всю серьезность ситуации с эсминцем Defender.

— Мы не будем наносить, но мы можем нанести удар, — подчеркнул Сергей Рябков.

Он также называл применение силы к нарушителю государственной границы политическим решением. По мнению Сергея Рябкова, возникшая ситуация стала следствием стремления Великобритании и США, готовых потакать Киеву в ситуациях, которые чреваты конфликтом.

— Высокая конфликтогенность этой темы очевидна для всех, при столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом, что эта территория не принадлежит России, как то утверждают в Вашингтоне и Лондоне, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами, — провокаторы, независимо от того, какие должности они занимают, — цитирует Сергея Рябкова РИА Новости.

Defender пересек российскую границу 23 июня в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

Британский эсминец Defender, нарушивший границы России в Черном море, является инструментом провокации, суть подобных операций планируется «у старших товарищей за океаном». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.