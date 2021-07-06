Московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию вырос более чем в 2,5 раза

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию в первом квартале текущего года вырос более чем в 2,5 раза. Столичные предприятия поставили продукцию на сумму свыше 410 миллионов долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, товарооборот между Москвой и Италией также увеличился. В первом квартале 2021 года он составил около 3,5 миллиарда долларов. В аналогичный период в прошлом году сумма составляла 3,34 миллиарда.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы превысил показатели 2019 года практически в три раза за первые три месяца 2021 года.

Согласно данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», несырьевой неэнергетический экспорт занимает 18,6 процента от общего экспорта Москвы на итальянский рынок. По итогам трех месяцев 2021 года увеличился не только экспорт промышленной продукции, но и продукции агропромышленного комплекса.

В общей сложности экспорт несырьевых неэнергетических продуктов московских предприятий за 2020 год вырос с 157,62 миллиона долларов в первом квартале до 407,46 миллиона долларов в этом же квартале текущего года.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, заметный вклад в увеличение промышленного экспорта Москвы оказали поставки фармацевтической продукции на рынок Италии. Так, иммунологические продукты были поставлены на общую стоимость 34,55 миллиона долларов, в то время как в аналогичном периоде 2020 года данные поставки нельзя было оценить как значительные.

Кроме того, агропромышленный комплекс Москвы поставил на итальянский рынок товаров на 3,05 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что столичная промышленность демонстрирует устойчивый рост: за январь — май этого года от предприятий этого сегмента в бюджет города поступило 84,4 миллиарда рублей. При этом поступления в бюджет превзошли показатель за аналогичный период 2020 года на 8,2 процента.