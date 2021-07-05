Более 84 миллиардов рублей отчислили в бюджет столицы промышленные предприятия

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичная промышленность демонстрирует устойчивый рост: за январь — май этого года от предприятий этого сегмента в бюджет города поступило 84,4 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Департамента финансов Москвы.

При этом поступления в бюджет превзошли показатель за аналогичный период в 2020 году на 8,2 процента.

­ ­— Город является крупнейшим центром оборонной, фармацевтической, пищевой промышленности, транспортного машиностроения, производителем энергетического и радиоэлектронного оборудования, — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, за первые четыре месяца текущего года продолжил свой рост индекс промышленного производства в столице. Он составил 115 процентов от соответствующего периода в прошлом году.

Важный вклад в наращивание объемов столичного промышленного производства вносит обрабатывающая промышленность города. В этом сегменте индекс производства за январь-апрель составил 112,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В абсолютном исчислении объем производства в данном сегменте за указанный период достиг 2,6 триллионов рублей. Это превышает прошлогодний показатель в 1,5 раза.

Во многом подобный рост стал возможен благодаря мерам поддержки, которые проводит в жизнь правительство Москвы. Они включают в себя льготы, субсидии, гранты, помощь в продвижении продукции на экспорт и многое другое. Кроме того, в столице создана и специальная инфраструктура для стимулирования бизнеса.

— В городе создана и активно развивается инновационная промышленная инфраструктура, включающая в себя технопарки, особую экономическую зону «Технополис «Москва» и Московский инновационный кластер, резиденты которых могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки со стороны правительства Москвы, — заключила Елена Зяббарова.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года столичные компании стали лидерами среди поставщиков IT-решений для анализа данных.