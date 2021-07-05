Москва стала лидером в разработке решений для анализа данных по итогам 2020 года

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По итогам 2020 года столичные компании стали лидерами среди поставщиков IT-решений для анализа данных. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы.

По данным исследования агентства CNews Analytics за 2020 год, первые три места рейтинга в указанной сфере заняли московские компании GlowByte, «Лига цифровой экономики» и «КРОК». На их долю приходится более 50 процентов от общей выручки предприятий, которые поставляют IT-решения анализа данных в России. Кроме того, 28 из 40 компаний, представленных в рейтинге, являются московскими.

­— Москва давно стала центром притяжения для разработчиков IT-решений. И результаты рейтинга говорят об активном развитии цифровых технологий в столице. Отмечу, что 6,8 процента от общего объема налоговых платежей Москвы приходится на компании, работающие в сфере разработки программного обеспечения и информационных технологий, — заявил глава департамента Кирилл Пуртов.

Также он отметил, что в прошлом году столичный IT-сектор перечислил в бюджет 281,3 миллиарда рублей.

При этом столичные власти продолжают поддерживать IT-бизнес. Так, в 2020 году на поддержку этого сектора выделили 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этим средствам компании смогли компенсировать часть расходов на выплату процентов по кредитам, на приобретение и лизинг оборудования, а также на другие необходимые траты.