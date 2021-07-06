Доктор Мясников напомнил об опасных заболеваниях осенне-зимнего периода

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В осенне-зимний период повышается вероятность заболеть не только коронавирусом, но еще и гриппом, а также пневмококковой и другими инфекциями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, коронавирус — это не все инфекции, которые представляют опасность для здоровья граждан, и даже не основная из них, несмотря на ее статус пандемии. Так, только от пневмококка умирают почти два миллиона человек в год.

— И от гриппа только официальные данные — 700 тысяч. На самом деле потери исчисляются миллионами, если считать те осложнения, как мы считаем потери от коронавируса, — сказал доктор.

Кроме того, подчеркнул Мясников, вакцинация от коронавирусной инфекции не должна препятствовать плановым прививкам в сезон повышения заболеваемости.

Доктор добавил, что от пневмококковой инфекции надо прививаться всем гражданам старше 60 лет, не дожидаясь осенне-зимнего периода. Откладывать прививку также нельзя и лицам в возрасте от 19 до 60 лет, которые имеют сахарный диабет, болезнь сердца, печени, легких. Кроме того, абсолютные показания для иммунизации — иммунодефицит, отсутствие селезенки или кохлеарные импланты.

— От 19 до 60 лет мы прививаемся пневмококком, причем в некоторых случаях даже двумя вакцинами, потому что пневмококк вызывает менингит и заболевания уха. Инъекции от пневмококка — без вариантов, у кого нет селезенки и кохлеарные импланты. Абсолютные показания к прививке. Иначе вы умрете от пневмококкового сепсиса, — отметил врач.

Всего на территории России за все время пандемии было выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. Скончались от коронавируса и его последствий 139 316 человек, вылечились 5 101 852 пациента.

При этом депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, что заболеваемость коронавирусом к осени в России может возрасти, если темпы вакцинации населения останутся на низком уровне.