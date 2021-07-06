Тодоренко призналась, что страдает от болей из-за серьезной болезни

Фото: instagram/reginatodorenko

Ведущая телепроекта «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта, что с детства страдает серьезной болезнью позвоночника и часто испытывает сильные боли в спине.

В подтверждение она разместила свой рентгеновский снимок. По словам телеведущей, в детстве из-за недуга ей были недоступны такие радости, как прыжки на батуте, банджи, катание на коньках. Это заставило ее всю жизнь доказывать себе и окружающим, что она способна на большее, чем многие здоровые люди. Болезнь стимулировала ее на разного рода свершения.

Так, она совершила путешествие вокруг света, прыгнула с высоты 111 метров, погрузилась на полукилометровую глубину, опустилась на 400 метров в недра Земли, а также прыгнула с парашютом с высоты 4000 метров.

— Боль — это напоминание мне о том, что жизнь не бесконечна, — заключила Тодоренко, отметив, что старается жить на полную каждый новый день.

Ранее Регина Тодоренко выпустила новый музыкальный клип, который раскритиковали подписчики, назвав его дешевкой.