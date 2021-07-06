Порядка 620 миллионов рублей выделят на покупку машин скорой помощи в Москве

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Около 620 миллионов рублей выделят Департаменту здравоохранения Москвы на покупку 200 автомобилей скорой помощи для города. Решение было принято во вторник, 6 июля, на заседании президиума правительства столицы.

Речь идет о машинах класса В. Постановление об их покупке уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин. На заседании прозвучало, что обновление транспорта повысит качество работы станций скорой помощи.

В Москве скорую помощь оказывают свыше одной тысячи бригад. В сутки они делают 11–12 тысяч выездов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 700 тысяч «квадратов» медицинской недвижимости построят в Москве. В городе строятся шесть скоропомощных корпусов, идут работы при сооружении зданий для Медцентра имени Логинова, Инфекционной больницы № 1, Больницы святого Владимира.

Также сообщалось, что 90 соцобъектов построили в Новой Москве за неполные девять лет. С 2021 года в Новой Москве построено 15 объектов здравоохранения, еще два введут в этом году. Самым крупным можно назвать больницу в Коммунарке. Помимо этого медцентра, в Новой Москве в ближайшие два года построят 13 поликлиник, три подстанции скорой помощи и центр реабилитации инвалидов.