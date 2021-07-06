Андрей Бочкарев: Более 100 тысяч зрителей посмотрели онлайн-трансляции мероприятий МУФ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 100 тысяч зрителей из 75 стран мира посмотрели трансляции мероприятий Московского урбанистического форума (МУФ) при помощи онлайн-платформы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 6 июля.

— Московский урбанистический форум в этом году проходил уже в десятый, юбилейный раз. Впервые мероприятия форума прошли в гибридном формате, — рассказал заммэра.

Онлайн-трансляции, по словам Бочкарева, позволили серьезно расширить аудиторию форума. В рамках деловой программы МУФ состоялось около ста мероприятий, которые прошли в залах московского концертного зала «Зарядье» и двух онлайн-залах.

Итоги МУФ подвели на заседании президиума правительства города под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Подключение спикеров в режиме телемоста было обусловлено ситуацией с коронавирусом, но это позволило привлечь рекордное число участников дискуссий — 480, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году.

Форум прошел под названием «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Его мероприятия были посвящены обсуждению глобальных вызовов, стоящих перед мегаполисами, освещению проектов городских трансформаций в городах мира за последние десять лет, а также прогнозированию новых потенциальных вызовов и проектов будущего.