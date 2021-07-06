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Число погибших при подтоплениях в Краснодарском крае выросло до четырех

Анастасия Волоснова

Происшествия
Число погибших при подтоплениях в Краснодарском крае выросло до четырех
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Еще один ребенок погиб при подтоплениях в Краснодарском крае. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона во вторник, 6 июля.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ходе разгула стихии на территории Кубани. Умерли жители Туапсинского района. Уточняется, что в селе Горском в своем доме погиб 71-летний житель. А в селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль с целой семьей. В результате погибли ребенок 2007 года рождения и его мать.

После проверки информации о гибели одного взрослого и ребенка прокуратура установила, умерла еще она девочка. Ее тело было обнаружено спасателями. Поиски мужчины, который работает водителем «Камаза», в настоящее время продолжаются, пишет ТАСС.

Ранее более 160 человек эвакуировали из подтопленных сел в Крыму. С пострадавшими также провели работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Позже на территории Сочи, Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского и Славянского муниципалитетов объявили режим ЧС.

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