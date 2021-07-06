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Театр на Малой Бронной раскрыл планы на новый сезон

Ольга Маркова

Развлечения
Театр на Малой Бронной раскрыл планы на новый сезон
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московский драматический театр на Малой Бронной начнет новый сезон в начале августа. Главные цели театра сосредоточены на возвращении в основное здание и постановку новых спектаклей, которые обещают зрителям Александр Молочников, Микита Ильинчик, Константин Богомолов и Эдгар Закарян.

С премьерной постановки Александра Молочникова и начнется сезон для зрителей. Ранняя пьеса Антона Чехова выйдет на сцену под названием «Платонов. Болит» в сентябре.

Художественный руководитель театра Константин Богомолов порадует гостей премьерой спектакля «Идиот» по одноименному произведению Федора Достоевского. Правда, эту премьеру придется подождать до второй половины сезона.

В новом сезоне театр покажет много новых спектаклей по классическим произведениям. Выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик возьмется за «Вишневый сад». А режиссер Эдгар Закарян приступил к репетициям «Гамлета». Премьера состоится в октябре — ноябре.

Кроме того, ведутся переговоры с номинантом «Золотой маски» режиссером Данилом Чащиным, Кириллом Вытоптовым и другими, сообщается на сайте mos.ru.

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