Стало известно, какое наследство оставил Владимир Меньшов

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Актер и режиссер Владимир Меньшов умер от коронавируса в понедельник, 5 июля. Адвокат Жанна Маргулис во вторник, 6 июля, рассказала как может быть поделено наследство артиста.

Жена Меньшова Вера Алентова призналась, что у ее супруга не было московской прописки. Однако актер обладал большим — горячим сердцем, подчеркнула Алентова. По ее словам, их свадьба состоялась в общежитии, где она с мужем жила восемь лет. Только после рождения ребенка семья артистов получила квартиру от Московского драматического театра, где работала Алентова.

Однако позднее успех пришел и к Меньшову. После выхода кинокартины «Москва слезам не верит» в 1979 году, режиссер получил «Оскар» за лучший иностранный фильм и трехкомнатную квартиру в Олимпийской деревне.

В последние годы актер жил со своим родными на 3-й Тверской-Ямской улице в центре столицы. Специалисты считают, что квартира может стоить порядка 50 миллионов рублей.

Кроме того, у Меньшова есть загородный дом возле села Игнатово в Дмитровском районе. Стоимость большого участка с коттеджем оценивается в 30-40 миллионов рублей.

Маргулис пояснила, что при отсутствии завещания имущество будет поровну делиться между женой и дочерью Меньшова, так как они являются наследниками первой очереди.

— Все остальное — подлежит выделению супружеской доли. То есть супруга Владимира Меньшова Вера Алентова получает половину, а вторая половина делится между ней и их дочерью Юлией, — уточнила адвокат.

Она отметила, что сомневается в наличии завещания, так как семья Меньшова всегда была образцом здоровых отношений, где не будет соперничества за наследство, пишет Teleprogramma.pro.

В этом году Меньшову исполнилось бы 82 года. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной артиста. В ближайшее время глава государства направит телеграмму его близким. Свои соболезнования также выразил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже известно, что Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с актером запланировано на 8 июля в Доме кино.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он удостоился звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стал лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».