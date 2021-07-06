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В 2022 году первый образец водородного электробуса пройдет обкатку в Москве

Полина Долганова

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В 2022 году первый образец водородного электробуса пройдет обкатку в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве с 2022 года начнут тестировать водородные электробусы. Такой транспорт позволит в 10 раз уменьшить вредные выбросы в атмосферу, поскольку выделяет только пар и тепло. Об этом сообщила пресс-служба Мосгортранса во вторник, 6 июля.

В настоящее время на маршрутах Москвы уже работают 650 электробусов, часть из которых собрана на инновационном заводе СВАРЗ. Кроме того, на сегодняшний день в столице насчитывается 49 экологичных маршрутов.

В 2022 году первый образец водородного электробуса пройдет обкатку в МосквеФото: Мосгортранс

Ранее сообщалось, что прототип автомобиля Aurus на водородном топливе разработали в России.

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Москва#экологиятранспорт
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