Тело молодого человека нашли в гостинице на северо-востоке Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Следственный комитет РФ по Москве проводит проверку после обнаружения тела молодого человека в гостинице на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Мертвого парня нашли 2 июля в гостинице, которая находится на Проспекте Мира. На его теле обнаружили следы инъекций. По словам представителя ведомства, выяснилось, что молодой человек приехал в Москву из Екатеринбурга, чтобы найти работу.

Юлия Иванова уточнила, что процессуальное решение по данному факту примут по результатам проверки.

Ранее «ВМ» сообщала, что Следственный комитет провел проверку по факту гибели 13-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в подмосковном карьере.