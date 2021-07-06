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Ребенок утонул во время игры с друзьями в подмосковном Одинцове

Илья Ашуров

Происшествия
Ребенок утонул во время игры с друзьями в подмосковном Одинцове
Фото: СК РФ

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 13-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в подмосковном карьере. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 5 июля в карьере недалеко от села Шарапова (городской округ Одинцово — прим. «ВМ»). Ребенок пошел играть с другими детьми. В какой-то момент он нырнул в воду, однако выплыть уже не смог.

— В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуально решение, — заключила Врадий.

Ранее СК инициировал проверку после госпитализации ребенка с отравлением из квартиры на севере Москвы. Ребенок вместе с родителями был в гостях в доме на улице Ивана Сусанина. Когда взрослые отвлеклись, он сделал глоток жидкости для розжига. Малышу понадобилась медицинская помощь.

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