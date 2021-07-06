Более десяти уголовных дел возбудили в Москве за подделку сертификатов о вакцинации

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Правоохранительные органы возбудили за прошедшую неделю 14 уголовных дел по факту незаконного оборота поддельных медицинских документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 6 июля.

— За прошедшую неделю по фактам незаконной реализации поддельных медицинских документов, связанных с противодействием новой коронавирусной инфекции, возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Всего с начала 2021 года московской полицией уже возбуждено 49 уголовных дел, — рассказал глава УИиОС ведомства, полковник внутренний службы Владимир Васенин.

МВД проводит системную работу по пресечению каналов распространения поддельных сертификатов о вакцинации, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, а также наличия медицинского отвода, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что москвич попался на подделке сертификата о вакцинации от COVID-19. Оперативники ОЭБиПК организовали контрольную закупку именного сертификата о вакцинации, на котором стояли печати городской поликлиники. При задержании мужчина пояснил, что получает за это 450 рублей.