Возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летней девушки в Бронницах

Фото: СК РФ

В подмосковных Бронницах 25-летнюю девушку нашли мертвой в своей квартире в многоэтажном доме: ей нанесли восемь ножевых ранений. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 6 июля, рассказал старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Жители многоэтажного дома в Бронницах 6 июля услышали крики из квартиры соседей и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили в помещении тело 25-летней девушки. Ей нанесли восемь ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В квартире также обнаружили 56-летнюю мать погибшей, которой нанесли два ранения. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации.

Ранее рабочего, подозреваемого в покушении на убийство бригадира, задержали в Подмосковье. По данным следствия, строитель трижды ударил начальника ножом.

Позднее жительницу Подмосковья задержали по подозрению в причинении смертельных травм супругу. Инцидент произошел 4 июля в Раменском городском округе. Подозреваемая поссорилась с мужем. Не сдержавшись, она схватила кухонный нож и ударила мужчину в паховую область. От полученных травм он скончался на месте.