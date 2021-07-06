Автомобиль сбил велосипедиста с ребенком на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Островитянова, 8 Карта всех событий

На юго-западе столицы водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, который ехал вместе с четырехлетним мальчиком на велосипеде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы во вторник, 6 июля.

Инцидент произошел на улице Островитянова около дома № 8. Автомобиль выезжал со двора, в то время как велосипедист пересекал место выезда со двора жилых домов. Сотрудники ГАИ выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств и оформления аварии.

По предварительным данным, ребенок получил травмы мягких тканей головы, а мужчина, управлявший велосипедом, не пострадал, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что иномарка наехала на коляску с младенцем на севере Москвы. Инцидент произошел на Фестивальной улице, когда водитель, двигаясь задним ходом, сбил коляску с двухмесячным ребенком. Малыш выпал из нее и получил ушибы мягких тканей головы. Ему оказали медицинскую помощь.