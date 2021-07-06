«Потенциальная угроза»: почему ПЦР-тесты не выявляют наличие COVID-19

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Люди с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 представляют собой «потенциальную угрозу», так как могут переносить вирус. Такое сравнительно редкое явление легко объяснимо свойствами ковида. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог Александр Бутенко.

По словам специалиста, коронавирус может сохраняться в организме человека на протяжении 50 дней. При этом создается ощущение, что пациент уже абсолютно здоров. В таком случае наличие вируса сложно подтвердить ПЦР-тестом, который берут из носоглотки.

— Примерно в течение недели или десяти дней инфекцию в носоглотке еще можно обнаружить. Но есть одна тонкость: у переболевших коронавирусом даже при отрицательном результате теста, взятого из носоглотки, бывает очень длительная персистенция (способность микроорганизма к длительному выживанию — прим. «ВМ»). Тогда вирус сохраняется в ЖКТ и выделяется вместе с отходами. Это может продолжаться в течение 50 дней. Такие люди рассматриваются как представляющие потенциальную угрозу, — объяснил специалист.

Для получения точных данных ПЦР-тестирование лучше всего дополнить анализом на наличие антител, добавил Бутенко. Такой вариант идеально подходит людям, переболевшим коронавирусом.

— Это сочетание — отрицательный ПЦР-тест и положительный тест на антитела — хорошая гарантия того, что человек не представляет опасности, — заметил собеседник «ВМ».

С 7 июля граждане, приехавшие из-за границы, должны находиться в режиме самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус. Это правило не распространяется на вакцинированных и переболевших ковидом в течение последних шести месяцев россиян.